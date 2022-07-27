يوفنتوس يقدم عرضًا لضم فيرمينو .. وليفربول يرد!

النادي الإيطالي لديه قائمة أخرى ببعض الأسماء

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن وجود رغبة لدى نادي يوفنتوس الإيطالي في التعاقد مع مهاجم فريق ليفربول روبيرتو فيرمينو هذا الصيف.

حيث يبحث البيانكونيري عن لاعب يشارك بجوار دوشان فلاهوفيتش في تشكيلة العملاق الإيطالي للموسم القادم، والعودة للمنافسة من جديد على الألقاب.

ووفقًا للصحافة الإيطالية فإن يوفنتوس قد تلقى رد الريدز حول تلك الفكرة، حيث يبدو وأن النادي الإنجليزي لن يضحي بنجمه البرازيلي.

ورفض ليفربول التخلي عن لاعبه فيرمينو هذا الصيف، حيث يرى يورجن كلوب أنه سيكون مفيدًا في خط الهجوم مع الأسماء الأخرى.

وعلى الرغم من ضم داروين نونيز في سوق الانتقالات الحالي، إلا أن المدرب الألماني يسعى لإيجاد دورًا يلعبه البرازيلي هذا الموسم.

وأكدت بعض التقارير في وقت سابق أن فيرمينو نفسه لا يمانع الذهاب إلى إيطاليا والانضمام إلى فريق السيدة العجوز.

وبحسب ما أوردته صحيفة "Tuttosport" الإيطالية، فإن اليوفي قدم عرضه الأول بقيمة 23 مليون يورو، لكن إدارة الريدز رفضته.

حيث لا يرغب الريدز في بيعه في الموسم الحالي، وينتهي عقد البرازيلي في صيف عام 2023، ويفضل النادي تركه يرحل بالمجان الموسم المقبل.

من ناحية أخرى، يأخذ يوفنتوس كل الوقت اللازم لاستكشاف السوق بحثًا عن المهاجم المناسب للانضمام، بعد فشل ضم فيرمينو.

وما هو مؤكد هو أن مهاجمًا آخر سيصل قبل إغلاق سوق انتقالات يوفنتوس، ومن ضمن الأسماء المرشحة تيمو فيرنر، أنتوني مارسيال، وألفارو موراتا.