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يوفنتوس يقترب من كييزا مقابل 50 مليون وريكاردو أورسوليني

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فيدريكو كييزا يقترب من الانضمام لصفوف فريق يوفنتوس مقابل 50 مليون يورو واللاعب ريكاردو أورسوليني.
علي رفعت    فيسبوك      تويتر

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن اقتراب فريق يوفنتوس من الحصول على خدمات اللاعب فيدريكو كييزا من صفوف فيورنتينا.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "توتو سبورت" المقربة من نادي يوفنتوس، والتي أكدت أن البيانكونيري يتصدر سباق ضم اللاعب.

وذكرت الصحيفة أن يوفنتوس قد اتفق مع اللاعب بالفعل على عقد سنوي قيمته 5 مليون يورو، وهو يساوي أضعاف قيمة عقده في الفيولا.

وأكدت الصحيفة أن بطل الدوري الإيطالي يريد أن يمنح فيورنتينا حوالي 50 مليون يورو في الصفقة من أجل حسمها لصالحه.

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ويسعى يوفنتوس أيضًا لتضمين اللاعب ريكاردو أورسوليني الذي يملك عقده في الصفقة ليقلل من قيمتها المادية.

جدير بالذكر أن كييزا يعد واحدًا من أهم مواهب كرة القدم الإيطالية في الفترة الماضية ولفت أنظار عدد كبير من الأندية الأوروبية بسبب مستواه هذا الموسم.

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