يوفنتوس يقترب من تحقيق رقم قياسي جديد

قطار انتصارات البيانكونيري يستمر في الدوري الإيطالي

فيسبوك تويتر محمد عماد

اقترب يوفنتوس من تحقيق عدد انتصارات قياسي في الدوري الإيطالي والوصول للنقطة رقم 104 للمرة الأولى في التاريخ.

وكان الرقم القياسي المسجل بعدد النقاط هو 102 ليوفنتوس مع مدربه السابق أنطونيو كونتي.

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وحصد فريق السيدة العجوز حتى الآن 66 نقطة من 24 جولة منذ بداية الموسم.

ويعتبر عدد الانتصارات الحالي أكثر من عدد الانتصارات في نفس الجولات مع كونتي في موسم 2013-2014.

وعن هذا الأمر قال أليجري في تصريحاته لشبكة سكاي سبورتس: "أعتقد أن 90 نقطة كافية لحسم اللقب هذا الموسم".

يشار إلى أن يوفنتوس يحتل صدارة جدول ترتيب فرق الكالتشيو بفارق 14 نقطة عن أقرب ملاحقيه نابولي، قبل خوض الأخير مباراته في الجولة الرابعة والعشرين.

يذكر أن يوفنتوس لم يتُج بدوري أبطال أوروبا منذ عام 1996 مع المدرب مارشيلو ليبي.