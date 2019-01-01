يوفنتوس يقترب من الحصول على سافيتش

النجم الصربي في طريقه إلى تورينو

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوضحت تقارير صحفية إيطالية أن يوفنتوس قريب من ضم سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، متوسط ميدان لاتسيو، خلال الانتقالات الصيفية.

سافيتش هدفاً ليوفنتوس منذ عامين، بالإضافة لعدة أندية من كبار أوروبا، ولكن لاتسيو يرفض التفريط في نجمه بأقل من 100 مليون يورو.

وذكرت "كوريري دي لا سيرا" أن يوفنتوس سيحاول تخفيض المبلغ المطلوب عبر عرض لاعبين على لاتسيو ودفع قيمة أقل للصربي.

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مو معقول !👀

ياخي احترم عقولنا 😱



pic.twitter.com/n52DgsgFSv — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 9, 2019

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وأشارت الصحيفة أن الاسم الأول هو ليوناردو سبيناتزولا، الظهير الأيسر، والآخر هو كريستيان روميرو الذي سينضم من جنوى الأيام المقبلة.

التقرير أوضح أن رغم أن يوفنتوس سيدفع 15 مليون يورو لضم روميرو، ولكنه سيضحي به لأنه سيدعم دفاعه بالتركي مريح ديميرال، لاعب ساسولو.

ولم يعلن يوفنتوس حتى الآن عن اسم المدرب الذي سيقوده الموسم المقبل خلفاً لماسيمليانو أليجري، وتشير التقارير لاقتراب ماوريتسيو ساري من تشيلسي.