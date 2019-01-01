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يوفنتوس يقترب من الحصول على سافيتش

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Getty Images
النجم الصربي في طريقه إلى تورينو

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أوضحت تقارير صحفية إيطالية أن يوفنتوس قريب من ضم سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، متوسط ميدان لاتسيو، خلال الانتقالات الصيفية.

سافيتش هدفاً ليوفنتوس منذ عامين، بالإضافة لعدة أندية من كبار أوروبا، ولكن لاتسيو يرفض التفريط في نجمه بأقل من 100 مليون يورو.

وذكرت "كوريري دي لا سيرا" أن يوفنتوس سيحاول تخفيض المبلغ المطلوب عبر عرض لاعبين على لاتسيو ودفع قيمة أقل للصربي.

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وأشارت الصحيفة أن الاسم الأول هو ليوناردو سبيناتزولا، الظهير الأيسر، والآخر هو كريستيان روميرو الذي سينضم من جنوى الأيام المقبلة.

التقرير أوضح أن رغم أن يوفنتوس سيدفع 15 مليون يورو لضم روميرو، ولكنه سيضحي به لأنه سيدعم دفاعه بالتركي مريح ديميرال، لاعب ساسولو.

ولم يعلن يوفنتوس حتى الآن عن اسم المدرب الذي سيقوده الموسم المقبل خلفاً لماسيمليانو أليجري، وتشير التقارير لاقتراب ماوريتسيو ساري من تشيلسي.

 

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