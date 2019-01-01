يوفنتوس يفاوض موهبة أولد بويز

الاتفاق قريب بين الناديين

فيسبوك تويتر هيثم محمد

اقترب يوفنتوس من حسم صفقة التعاقد مع إنزو بارينيكيا، لاعب نيوز أولد بويز، في الأيام المقبلة لتدعيم صفوفه.

ولفت بارينيكيا الأنظار مع فريق تحت 19 عاماً الخاص بأولد بويز، وهو من مواليد 2001، ويبلغ من العمر 18 عاماً.

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وعلم "جول" أن يوفنتوس في مراحل متقدمة في المفاوضات مع النادي الأرجنتيني من أجل متوسط ميدانه الشاب.

وينتظر يوفنتوس حصول اللاعب على جواز سفر أوروبي لإتمام التعاقد مع مقابل مليوني يورو، حسبما كشف المصدر لجول.

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وأوضح المصدر أن اللاعب سينضم ليوفنتوس ثم سيتم إعارته لنادي آخر من أجل اكتساب الخبرات.

يذكر أن يوفنتوس ارتبط أيضاً بضم شاب آخر هو السويسري نديم بايرامي من صفوف جراسهوبرز.