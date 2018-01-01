يوفنتوس يُعلن نجاح جراحة كوادرادو

النجم الكولومبي خوان كوادرادو يجري جراحة ناجحة بالركبة

فيسبوك تويتر محمد عماد

أعلن نادي يوفنتوس رسميًا نجاح الجراحة التي أجراها لاعبه الكولومبي خوان كوادرادو بالركبة اليسرى، في مدينة برشلونة الإسبانية.

ومن المقرر أن يبدأ لاعي فيورنتينا وتشيلسي السابق مرحلة التأهيل بعد نجاح الجراحة قريبًا.

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وقال البيانكونيري في بيانٍ رسمي: "لقد أجرى كوادرادو جراحة ناجحة بركبته اليسرى، وذلك بعد أن تعرض للإصابة بالغضروف المفصلي الخارجي وقطع بالغضروف في مباراة الفريق بدوري أبطال أوروبا أمام فريق يانج بويز السويسري".

بينما لم يحدد بيان فريق السيدة العجوز تاريخًا محددًا لعودة اللاعب للمشاركة في المباريات مجددًا، ولكنه أجد على أن كوادرادو سيبدأ عملية التأهيل خلال الأيام المقبلة.