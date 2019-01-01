يوفنتوس يعلن عودة ساري قبل مواجهة فيورنتينا

مدرب البيانكونيري يعود بعد الالتهاب الرئوي..

أعلن يوفنتوس رسمياً عن عودة مدربه ماوريتيسو ساري إلى الفريق، والذي سيبدأ مباشرة مهامه غداً –الجمعة- بالمؤتمر الصحفي قبل مواجهة فيورنتينا.

وسيكون المؤتمر في الثانية عشر والنصف ظهراً بتوقيت إيطاليا، حيث سيلتقي ساري بالصحفيين قبل خوض مباراة الجولة الثالثة للدوري الإيطالي.

أما عن المباراة ذاتها يوم السبت، فمن المنتظر أن يتواجد المدرب الإيطالي على مقاعد البدلاء في ملعب أرتيميو فرانكي بفلورنسا.

وكان ساري قد غاب في بداية الموسم بسبب تعرضه للالتهاب الرئوي، ليغيب عن بداية يوفنتوس للمسابقة.

يذكر أن يوفي فاز على بارما 1-0، ونابولي 4-3 في غياب ساري الذي انضم للفريق هذا الصيف.