يوفنتوس يعلن تفاصيل إصابة ركبة بنتانكور

نادي يوفنتوس يصدر بيانًا رسميًا حول حالة لاعبه الأوروجوياني رودريجو بنتانكور بعد إصابته في مواجهة لاتسيو.

أعلن نادي يوفنتوس عن تفاصيل جديدة حول إصابة لاعبه الأوروجوياني رودريجو بنتانكور الذي تعرض للإصابة في مواجهة الفريق مساء الأمس أمام لاتسيو في الدوري الإيطالي.

جاء هذا في بيان رسمي نشره النادي قبل قليل وأكد من خلاله أن اللاعب لا يعاني من قطع في الرباط الصليبي كما أشارت تقارير سابقة.

وأظهرت الفحوصات التي خضع لها اللاعب أنه تعرض لمجرد مزق في أربطة الركبة ولن يطول غيابه كما كان متوقًا من قبل خضوعه لتلك الاختبارات.

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وكتب النادي في البيان: "بعد الفحوصات التي تمت اليوم في عيادات يوفنتوس تم تشخيص حالة اللاعب بعدما غادر ملعب مباراة الأمس مجبرًا بسبب الإصابة".

وأضاف: "خلال مواجهة لاتسيو عانى بنتانكور من مشكلة في أربطة القدم اليمنى وبعد خضوعه للاختبارات سنقوم بفحص حالته يومًا بعد يوم".

وكان اللاعب قد غادر الملعب بشكل مبكر في الدقيقة الـ ٤٠ من عمر اللقاء عقب تعرضه للإصابة وحل مكانه الألماني إيمري تشان بديلًا.

جدير بالذكر أن لقاء الأمس انتهى بفوز لاتسيو بثلاثة أهداف لهدف وحيد ليخسر يوفنتوس فرصة الصدارة بعد تعادل إنتر مع روما.