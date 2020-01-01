يوفنتوس يعفي رونالدو من تخفيض راتبه

لائحة جديدة قرر النادي الإيطالي إقرارها لمواجهة الأزمة المالية

قرر نادي يوفنتوس الإيطالي، إعفاء نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، من اللائحة الجديدة الخاصة برواتب اللاعبين، ليحصل على أجره كاملاً الموسم القادم.

كرة القدم تعاني من أزمة مالية حادة، أجبرت الأندية على الخصم من أجور لاعبيها، مع قيام يوفنتوس بمبادرة، بوضع حد أقصى للرواتب للتعامل مع الوضع الحالي بسبب الخسائر الناتجة عن توقف النشاط بسبب فيروس كورونا.

وقرر النادي الإيطالي عدم تقاضي أي لاعب لأجر أسبوعي يزيد عن 151 ألف جنيه استرليني، ولكن رونالدو سيكون الاستثناء لهذه اللائحة الجديدة.

المزيد من الفرق

صحيفة "كوريير دي تورينو" أكدت أن الخطوة التي أقدم عليها يوفنتوس، تسعى لحماية الوضع المالي للنادي، مع صعوبة الاقتراب من راتب النجم البرتغالي، حيث قد يؤدي ذلك لغضبه ورحيله عن الفريق.

ويعني ذلك أن صاحب الـ35 سنة سيستمر على أجره الحالي بـ522 ألف جنيه استرليني أسبوعياً، بينما يصل الخصم لباقي اللاعبين، مع تطبيق نفس الأمر على أي صفقة قادمة.

ومن المقرر أن يستمر كل باولو ديبالا، آرون رامسي، جونزالو هيجواين، وأدريان رابيو على رواتبهم الحالية التي تفوق الحد الأقصى الجديد مثل رونالدو.

ما هي الإنجازات التي لم يحققها كريستيانو رونالدو حتى الآن؟

يتفوق على رونالدو وميسي.. بلقية اللاعب الأغنى في العالم



جدير بالذكر أن يوفنتوس قام بتخفيض رواتب لاعبيه لمدة 4 أشهر بسبب أزمة كورونا، من أجل توفير مبلغ 80 مليون جنيه استرليني حتى شهر أغسطس القادم.