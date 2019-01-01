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يوفنتوس يعرض مدافعه على روما من أجل بيلجريني

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صفقة تبادلية تلوح في الأفق بين الطرفين
بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

دخل نادي روما ويوفنتوس، في مفاوضات جدية من أجل تبادل الأظهرة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

يوفنتوس يسعى للتعاقد مع لوكا بيليجريني ظهير روما، وعلى الجانب الآخر يهتم الذئاب بضم ليوناردو سبينازولا لاعب يوفي.

شبكة "سكاي" الإيطالية أكدت أن يوفنتوس تقدم بعرض قيمته 10 مليون يورو لضم بيلجريني لكن تم رفضه.

وهو ما دفع النادي للتضحية بإدخال لاعبه سبينازولا في صفقة تبادلية من أجل تسهيل الصفقة.

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ويأمل يوفنتوس في إرسال لاعبه إلى روما، من أجل الحصول على خدمات بيلجريني، والذي يعد من أبرز المواهب الدفاعية في أوروبا بمركز الظهير الأيسر.

 

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