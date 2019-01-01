الانتقالات
الانتقالات

يوفنتوس يضع في الحسبان مدافعه القديم حال رحيل بن عطية

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Getty Images
بن عطية خارج حسابات أليجري
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

تحدثت تقارير صحفية إيطالية أن يوفنتوس وضع عدة بدائل لتعويض المهدي بن عطية في حال رحيله في انتقالات يناير الجارية.

وذكرت عدة مصادر أن المغربي طلب الرحيل عن البيانكونيري بسبب تراجع دوره في تشكيلة المدير الفني ماسيمليانو أليجري بالموسم الحالي.

وقالت "سكاي" إن قائمة المعوضين تضم مارتين كاسيريس، مدافع لاتسيو، والذي سبق له اللعب مع الفريق في مناسبتين سابقتين في موسم 2009-2010 و2012-2016.

اختيارات المحررين

وضمت قائمة الترشيحات مارتين شكرتل من فنرباخشه، برانيسلاف إيفانوفيتش، مدافع زينيت، وبرونو ألفيش، قائد بارما، بالإضافة لأندرياس كريستينسين، لاعب تشيلسي.

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وأشار التقرير أن يوفنتوس يبحث عن مدافع ذو خبرة دولية ليساعد الفريق بالنصف الثاني من الموسم حال رحيل بن عطية المحتمل.

ويتصدر يوفنتوس جدول ترتيب الدوري الإيطالي بأريحية كبيرة بعدما تعادل في مبارتين فقط من أصل عشرين وفاز بالبقية منذ انطلاق المسابقة.

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