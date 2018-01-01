يوفنتوس يضع أرون رامسي كأهم أهداف الميركاتو

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

كشفت عدة مصادر صحفية إيطالية أن نادي يوفنتوس الإيطالي أصبح على تواصل بإدارة آرسنال من أجل ضم نجمه أرون رامسي خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة. اختيارات المحررين جول 25 - حسين الشحات: لا سقف لطموحاتي وهذا هدفي الأفضل مع العين

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وكانت عدة مصادر صحفية إيطالية قد أشارت إلى أن يوفنتوس ينوي التعاقد مع أرون رامسي خلال الميركاتو الشتوي مستغلًا رغبة آرسنال في بيعه.

وعلى ذلك، تحدثت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية بأن إدارة يوفنتوس قد وضعت 24 مليون يورو كميزانية من أجل ضم رامسي.

وتستعد إدارة يوفنتوس من أجل تقديم عرض رسمي لإدارة آرسنال خلال الأيام المقبلة، وهو ما سيتم الموافقة عليه وفقًا لما سارت عليه الأمور مؤخرًا.

وكان رامسي قد ظهر بوجه شاحب خلال مباريات آرسنال الأخيرة، الأمر الذي جعله قريبًا من الخروج من النادي بعد تبين عدم استقرار العلاقة بين الطرفين.

يذكر أن أرون رامسي كان قد ارتبط بمفاوضات أخرى مع إنتر ميلان في بداية الموسم، ولكن يبدو أن جدية يوفنتوس في التعامل كانت كفيلة بحسم الصفقة.