يوفنتوس يستهدف الاستمرار في التسوق من ريال مدريد وكاسيميرو الهدف الجديد

نادي يوفنتوس الإيطالي يسعى للحصول على خدمات اللاعب الدولي البرازيلي كاسيميرو من صفوف ريال مدريد بالصيف المقبل.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن وجود رغبة من قبل فريق يوفنتوس في الحصول على خدمات اللاعب البرازيلي الدولي كاسيميرو من صفوف ريال مدريد.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "توتو سبورت" والتي أكدت أن النادي الإيطالي يريد أن يحصل على خدمات اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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وذكرت الصحيفة أن رغبة يوفنتوس في ضم كاسيميرو في ظل المستقبل الضبابي للاعبه الحالي ميراليم بيانيتش، حيث يريد تعويضه حال رحل أو طرأ أي طاريء.

ولا يعد كاسيميرو هو الهدف الوحيد لفريق يوفنتوس في سوق الانتقالات من نادي ريال مدريد، حيث ارتبط اسم النادي بكل من خايميس رودريجيز وفرانشيسكو إيسكو أيضًا.

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وكان نادي يوفنتوس قد نجح في ضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من صفوف فريق ريال مدريد خلال الصيف الماضي مقابل 100 مليون يورو.

جدير بالذكر أن عقد كاسيميرو مع ريال مدريد لا ينتهي سوى بنهاية موسم 2020-2021، مما يعني أنه يمكنه الرحيل بشكل مجاني خلال عامين من الآن.