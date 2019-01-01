يوفنتوس يراقب موقف مدافع لاتسيو

يوفنتوس يريد تحصين خطه الخلفي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أفادت تقارير صحفية إيطالية أن يوفنتوس بدأ عملية البحث عن أسماء لتدعيم دفاعه الموسم المقبل وحدد فرانشيسكو أتشيربي، لاعب لاتسيو، كتدعيم محتمل.

وعانى يوفنتوس دفاعياً هذا الموسم في الأوقات الحاسمة بعد إصابة جيورجيو كيليني ورحيل مهدي بن عطية، بالإضافة لتراجع مستوى أندريا بارزالي الذي سيعتزل نهاية الموسم.

وقالت "كوريري" إن أتشيربي كان تحت أعين يوفنتوس الأحد الماضي في مباراة لاتسيو وسامبدوريا في ظل حضور فابيو باراتيتشي، المدير الرياضي للبيانكونيري، المباراة.

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وأشار التقرير أن لاتسيو يرى أن لاعبه غير متاح للبيع في ظل مكانته الأساسية بقيادة دفاعات البياكوتشيلستي خلال الموسم الحالي، والذي يعد الأول له مع فريق العاصمة.

وفي نفس السياق، رشحت "توتوسبور" كلاً من ستيفان سافيتش، مدافع أتلتيكو مدريد وتوبي ألدرفايرالد، قلب دفاع توتنهام، أيضاً لتعزيز الخط الخلفي للبيانكونيري.

ويلعب يوفنتوس الجولة المقبلة ديربي مدينة تورينو مع جاره ضمن الجولة الخامسة والثلاثين للدوري الإيطالي.