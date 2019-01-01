يوفنتوس يدخل في مفاوضات مفاجئة مع ساري

مهمة التعاقد مع جوارديولا تبدو مستحيلة

دخل نادي يوفنتوس الإيطالي، في محادثات مفاجئة، مع ماوريسيو ساري المدير الفني لتشيلسي تمهيداً للتعاقد معه.

العديد من التكهنات أثيرت في الفترة الأخيرة حول مستقبل المدرب ماسيميليانو أليجري، وإمكانية استمراره أو رحيله عن يوفي.

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صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية أكدت أن يوفنتوس استقر على رحيل أليجري، وبدأ البحث عن خيارات مناسبة لاستبداله.

الإسباني بيب جوارديولا يعتبر هو الهدف الأول لإدارة النادي الإيطالي، ولكن إمكانية تخلي مانشستر سيتي عنه تبدو صعبة.

وهو ما دفع السيدة العجوز في التفكير بساري، نظراً لحالة عدم الاستقرار التي يمر بها مع تشيلسي.

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ويعتبر ساري من الخيارات المفضلة ليوفنتوس، نظراً للخبرة الطويلة التي يمتلكها بالدوري الإيطالي من خلال إمبولي ونابولي.

وعلى الجانب الآخر ربما لن يمانع تشيلسي التخلي عن ساري، وتعيين إيريك تين هاج مدرب أياكس أمستردام بدلاً منه.