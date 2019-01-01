يوفنتوس يخطو خطوته الأولى نحو إيسكو

إيسكو يمر بفترة صعبة في مدريد

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوردت تقارير صحفية إيطالية أن يوفنتوس بدأ اتصالاته مع إيسكو، لاعب ريال مدريد، من أجل ضمه في الصيف المقبل.

ويمر إيسكو بفترة صعبة في مدريد منذ وصول سانتياجو سولاري مدرباً للفريق الملكي، إذ لا يعتمد عليه أساسياً وتحدثت تقارير عن صدام بين الثنائي.

وأشارت "سكاي" أن فابيو باراتيتشي، المدير الرياضي ليوفنتوس، اتصل بوكيل اللاعب وأكد له رغبة النادي في التفاوض لضمه الصيف المقبل. اختيارات المحررين أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

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ويمتد عقد إيسكو مع ريال مدريد حتى صيف 2022، وقدرت الصحف قيمته الحالية في حدود 80 مليون يورو.

وغاب إيسكو عن تشكيلة ريال مدريد الأساسية أمام ليجانس مساء الأربعاء الماضي رغم غياب عديد العناصر الأساسية، وشارك كبديل في الشوط الثاني.

ويستئنف يوفنتوس مبارياته بعد العطلة الشتوية عندما يلعب مع بولونيا مطلع الأسبوع ضمن كأس إيطاليا.