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يوفنتوس يخطط لصفقة تبادلية مع جنوى قبل انتهاء ميركاتو الشتاء

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البيانكونيري يرغب في مبادلة لاعبه ستورارو مع لاعب جنوى روميرو

محمد عماد     فيسبوك      تويتر

اجتمع إداريون من نادي يوفنتوس بإداريين من فريق جنوى، لبحث إمكانية صفقة مبادلة لاعب البيانكوتيري ستيفانو ستورارو الذي يلعب حاليًا على سبيل الإعارة لفريق سبورتينج لشبونة، بمدافع جنوى كريستيان روميرو، وذلك وفقًا لما ورد في شبكة سكاي سبورتس.

المقابلة شهدت اجتماع المدير الرياضي ليوفنتوس فابيو باتريسي ورئيس نادي جنوى إنريكو برزيوسي من أجل بحث الصفقة التبادلية.

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وكانت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية قد كشفت أن يوفنتوس سيعمل على ضم روميرو بعقدٍ حتى نهاية موسم 2021.

ويرغب نادي جنوى في بيع روميرو بمبلغ لا يقل عن 25 مليون يورو، بينما يقدر يوفنتوس سعر المدافع الأرجنتيني بـ 10 مليون يورو.

يذكر أن يوفنتوس كان قد دعم خط دفاعه في موسم الانتقالات الصيفية الماضي بإعادة المدافع المخضرم ليوناردو بونوتشي من فريق ميلان.

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