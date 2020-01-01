يوفنتوس يحسم الأمر .. أرتور يرحل من برشلونة وتحديد موقف بيانيتش

الصفقة باتت قريبة للغاية..

اتفقت إدارة يوفنتوس مع نظيرتها في برشلونة على شراء أرتور ميلو نظير مبلغ ضخم يبلغ 80 مليون يورو خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك وفقًا لتقارير "سكاي سبورتس".

وكان أرتور قد أبلغ الإدارتين منذ أسابيع بأنه يُفضِّل البقاء في كامب نو ولا يود المغادرة إلى إيطاليا، لكن يبدو وأن الموقف في طريقه للتغير في ظل تمسك إدارة اليوفي بالتعاقد معه.

سكاي أوردت في تقرير لها أن يوفنتوس قد عرض على الدولي البرازيلي راتبًا يفوق راتبه الحالي في برشلونة لإقناعه بالانضمام إليهم، إذ سيتقاضى إن ذهب إلى مدينة تورينو 5 مليون يورو سنويًا.

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ومن المتوقع أن يخوض أرتور مباراة البرسا أمام أتلتيك بيلباو مساء اليوم الثلاثاء، ولا يزال يطمح في أن يكسب ثقة مدربه كيكي سيتيين رغم وجود اتفاق بين ناديه ويوفنتوس على صفقة انتقاله.

في الوقت نفسه فإن المحادثات بين الناديين بشأن انتقال ميراليم بيانيتش إلى برشلونة قائمة، والصفقة الآن في طور التقييم من ناحية المقابل المادي، فقد قدّر يوفي قيمة لاعبه البوسني بـ70 مليون يورو، بينما يشعر النادي الإسباني أن قيمته ينبغي أن تكون أقل من ذلك.

وبحسب سكاي أيضًا فإن يوفي وبرشلونة يريدان إنهاء صفقة أرتور قبل 30 يونيو المقبل، مع سعي إدارة النادي الكتالوني لجني الأموال في وقت سريع لتحقيق أهدافها في هذا الميركاتو الصيفي المتمثلة في لاوتارو مارتينيز ونيمار.

الجدير بالذكر أن فابيو باراتيتشي، المدير الرياضي ليوفنتوس، قد صرح للصحف في الساعات الماضية أنه يتعين على ناديه إقناع صاحب الـ23 عامًا بالانضمام لهم، مشيرًا إلى أن ثمة مفاوضات قائمة حاليًا بين الطرفين.

كما تجدر الإشارة إلى أن برشلونة يسعى لبيع فيليبي كوتينيو ونيلسون سيميدو وإيفان راكيتيتش من أجل تمويل قيمة صفقتي نيمار ولاتارو وإن بدا الأمر صعبًا للغاية في ظل الأزمة الاقتصادية التي خلّفها فيروس كورونا.