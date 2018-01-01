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الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

يوفنتوس يجدد عقده مع أديداس حتى عام 2027

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البيانكونيري يجدد ارتباطه مع الشركة الألمانية أديداس

محمد عماد     فيسبوك      تويتر

توصل نادي يوفنتوس الإيطالي إلى اتفاق جديد مع شركة أديداس الألمانية للأدوات الرياضية، لتعديل عقدها الذي كان من المقرر أن ينتهي عام 2021، لينتهي في عام 2027.

وكان البيانكونيري قد أنهى عقده مع الشركة الأمريكية نايكي، ليوقع عقد مع أديداس عام 2015.

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ومن المقرر أن يحصل فريق السيدة العجوز على مبلغ 408 مليون يورو في الموسم، باستثناء المكافئات والأرباح الإضافية.

كما سيحصل يوفنتوس أيضًا على مكافأة تقدر بـ 15 مليون يورو قبل نهاية العام الجاري.

يذكر أن أديداس هي رابع شركة للأدوات الرياضية ترعى يوفنتوس منذ ثمانينيات القرن الماضي، بعد كابا ولوتو نايكي.

يشار إلى أن يوفنتوس هو حامل لقب الكالتشيو منذ موسم 2011-2012، ولكنه لم يتوج بدوري أبطال أوروبا منذ موسم 1995-1996 مع المدير الفني الإيطالي الشهير "مارشيلو ليبي".

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