يوفنتوس يتوصل لاتفاق مع جنوى من أجل روميرو

من أجل مستقبل مشرق للسيدة العجوز

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

توصل يوفنتوس الإيطالي، إلى اتفاق مع جنوى من أجل ضم مدافع، كريستيان روميرو.

المدافع الأرجنتيني، سينتقل لصفوف بطل الدوري الإيطالي في السنوات السبعة الأخيرة، في الصيف المقبل، مقابل 20 مليون يورو.

ودخل يوفنتوس في مفاوضات مع الفريق الجريفوني من أجل ضم لاعبه البالغ 20 عامًا، حيث سيبقي عقب توقيعه معارًا لجنوى حتى نهاية الموسم الجاري.

ويواصل جنوى نجاحه في سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة، حيث باع بيونتك إلى ميلان مقابل 35 مليون يورو بعد 6 أشهر فقط.

ويقترب من بيع مدافعه في نفس المدة بعدما حصل على خدماته في الصيف الماضي مقابل 1.65 مليون يورو من بيلجرانو الأرجنتيني.

اللاعب شارك في 15 مباراة الموسم الحالي مع جنوى، سجل هدفًا وصنع آخر.

وكان يوفنتوس قد أعلن رحيل مدافعه المغربي، مهدي بن عطية لصفوف الدحيل القطري، مقابل ضم الأوروجيائي مارتن كاسيرس من صفوف لاتسيو.