يوفنتوس يتواصل مع رايولا من أجل مانولاس

المدافع اليوناني طلب راتب سنوي بـ5 مليون يورو

بدأ نادي يوفنتوس الإيطالي، محاولاته الجدية من أجل التعاقد مع المدافع اليوناني كوستاس مانولاس لاعب روما.

مانولاس لديه شرطاً جزائياً بعقده مع الذئاب، يتيح له الانتقال لأي نادي مقابل 36 مليون يورو.

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صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" أكدت أن يوفنتوس تواصل مع مينو رايولا وكيل أعمال اللاعب لمناقشة انتقاله هذا الصيف.

وأوضحت أن الدولي اليوناني لا يمانع لانتقال للبيانكونيري، وطلب راتباً يصل إلى 5 مليون يورو في السنة.

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وعلى الجانب الآخر يهتم نابولي بضم مانولاس، لكن القيمة المالية للصفقة بشكل عام قد تضعف حظوظه.

يذكر أن صاحب الـ27 عاماً انضم لروما من أوليمبياكوس اليوناني في 2014 مقابل 15 مليون يورو.