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يوفنتوس يتقدم خطوات باتجاه التعاقد مع ساري

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الاجتماع حدث بالفعل

يبدو أن يوفنتوس بات قريبًا من تعيين ماوريتسيو ساري مدربًا جديدًا له.

إذ أفادت صحيفة توتوسبورت أن أندريا آنييلي رئيس يوفنتوس اجتمع بالفعل صباح اليوم مع المدير الفني لتشيلسي في فندق "فورسيزون" في مدينة باكو الأذربيجانية، حيث يقيم ساري مع بعثة فريقه الإنجليزي استعدادًا لمواجهة أرسنال مساء اليوم في نهائي الدوري الأوروبي.

وأضافت الصحيفة الإيطالية أن الاتفاق بين الطرفين بات وشيكًا.

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وأوضحت صحيفة لاجازيتا ديلا سبورت أن آنييلي سيعود إلى إيطاليا دون حضور المباراة النهائية حتى لا يؤثر على تركيز المدرب في أهم مباريات مسيرته الكروية.

ومن المقرر أن يتابع الرئيس المفاوضات مع فالي رمضاني خاصة فيما يخص تحرير ساري من عقده مع تشيلسي دون أي تعويضات.

يُذكر أن يوفينتوس ارتبط بعدد من المدربين بعد إعلان رحيل ماسيميليانو أليجري وأبرزهم جوزيه مورينيو وبيب جوارديولا.

 

 

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