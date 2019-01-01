يوفنتوس يتفق مع لاعبه بينتانكور على التجديد حتى 2024
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اتفق نادي يوفنتوس الإيطالي مع لاعبه الأوروجوياني رودريجيو بينتانكور على تمديد تعاقده الحالي حتى موسم 2023-2024.
جاء هذا بحسب ما علم جول.كوم من مصادره في نادي يوفنتوس حيث سيتم الإعلان بشكل رسمي عن الصفقة في وقت قريب.
وسيحصل اللاعب صاحب الـ 21 عامًا على مبلغ مالي قدره 2 ونصف مليون يورو في الموسم الواحد بعد التوقيع على العقد الجديد.
ومن المقرر أن يسري العقد الجديد بشكل فوري على أن يحصل اللاعب على راتبه الجديد بداية من الموسم المقبل.
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وكان اللاعب قد دخل في مفاوضات مع نادي يوفنتوس في الأسابيع الأخيرة من أجل تمديد تعاقده خاصة في ظل وجود رغبة لضمه من أندية عديدة.
جدير بالذكر أن العديد من التقارير الصحفية السابقة كانت قد ربطت اللاعب الانضمام لصفوف فريق أتلتيكو مدريد بالموسم المقبل.