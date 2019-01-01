يوفنتوس يتخطى مانشستر يونايتد ويصبح الثالث على إنستجرام

يوفنتوس خلف ريال مدريد وبرشلونة فقط كأكثر حسابات الأندية متابعة عبر إنستجرام

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

تجاوز حساب نادي يوفنتوس الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام حساب نادي مانشستر يونايتد، ليصبح في الترتيب الثالث كأكثر حسابات الأندية متابعة على الإطلاق بعد ريال مدريد وبرشلونة.

وحققت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بيوفنتوس تطورًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، ووصل هذا التطور إلى ذروته مع انضمام كريستيانو رونالدو إلى صفوف الفريق.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 28, 2019

ووصل حساب يوفنتوس الرسمي على إنستجرام إلى أكثر من 31 مليون متابع، حيث ارتفع بشكل كبير بعد انضمام رونالدو إلى السيدة العجوز خلال الصيف الماضي قادمًا من ريال مدريد في صفقة قياسية.

وقبل وصول رونالدو كان حساب يوفنتوس الرسمي على إنستجرام يتابعه 21 مليون شخص فقط، أي أنه زاد بمعدل 10 ملايين متابع خلال العام الأول لرونالدو مع يوفنتوس فقط.

ويمتلك كريستيانو رونالدو قاعدة جماهيرية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي كتلك التي يمتلكها على أرض الواقع، ما ساعد يوفنتوس في توسيع شعبيته خارج حدود إيطاليا.

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يذكر أن يوفنتوس كان قد ودع دوري أبطال أوروبا من الدور ربع النهائي على يد أياكس أمستردام الهولندي والذي كان مفاجأة البطولة في العام الماضي رغم خروجه من الدور نصف النهائي.