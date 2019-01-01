يوفنتوس يتخذ قرارًا نهائيًا بشأن مستقبل ديبالا

وكين في طريقه للبريميرليج

على النقيض مما تردد في بعض وسائل الإعلام الإيطالية على مدار الساعات القليلة الماضية، عن تزايد فرص الأرجنتيني باولو ديبالا، ذكرت تقارير واردة من داخل النادي، أن الأمور لا يبدو كذلك.

وتفيد الأنباء المُحدثة، أن إدارة بطل إيطاليا في آخر ثماني سنوات على أتم الاستعداد للاستماع للعروض المقدمة لديبالا، رغم أنه لم يحصل على عروض ملموسة حتى الآن، باستثناء ما أشيع عن إمكانية ذهابه إلى مانشستر يونايتد، كجزء من صفقة البلجيكي روميلو لوكاكو.

وجاءت هذه الأنباء، بعد فترة قصيرة من التقارير التي كانت تتحدث عن رغبة اللاعب في البقاء مع النادي لموسم آخر، على أمل أن يعوض ما فاته مع المدرب السابق ماسيميليانو أليجري، مع المدرب الجديد ماوريسيو ساري.

واكتفى الشاب الأرجنتيني بتسجيل خمسة أهداف فقط في الدوري الإيطالي الموسم الماضي، وذلك لكثرة جلوسه على مقاعد البدلاء، وهو ما يجعل مستقبله معلقًا، إلى أن يحسم قراره النهائي بعد جلوسه مع ساري، بمجرد عودته من عطلته الصيفية.

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بعيدًا عن مستقبل مهاجم باليرمو السابق، فهناك أنباء متداولة عن إمكانية انتقال العائد من الإعارة من تشيلسي جونزالو هيجواين لروما، وفي نفس الوقت، ما زال إيفرتون يضغط على اليوفي لشراء المهاجم الشاب مويس كين، ويُقال إن الصفقة قد تتم مقابل حوالي 40 مليون يورو.