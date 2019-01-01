يوفنتوس يبدأ محادثات التجديد مع ماتويدي

يحق له الانتقال لأي نادي بالمجان الصيف القادم

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

دخل نادي يوفنتوس الإيطالي، في محادثات جدية مع لاعبه بلايس ماتويدي من أجل التوقيع على عقد جديد.

صاحب الـ32 عاماً فرصته بدت ضعيفة في الظهور مع فريق المدرب ماوريسيو ساري عقب رحيل ماسيميليانو أليجري هذا الصيف.

ومع ذلك لم يقرر الرحيل عن الفريق، ورفض العودة لناديه السابق باريس سان جيرمان، أو الانتقال إلى موناكو.

صحيفة "كالتشيو ميركاتو" أكدت ترحيب لاعب الوسط الفرنسي بالتجديد والاستمرار مع يوفنتوس حتى الاعتزال.

العقد الحالي لماتويدي ينتهي في يونيو 2020، مما يجعل البيانكونيري مطالباً بالتوصل لاتفاق نهائي قبل يناير المقبل.

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وفي حالة عدم توصل الطرفين لأي اتفاق، يحق لماتويدي التوقيع بشكل مبدئي لأي نادي في الميركاتو الشتوي، قبل الانتقال له المجان في الصيف.

يذكر أن الفرنسي المخضرم انضم ليوفي قادماً من باريس في 2017 بـ25 مليون يورو.