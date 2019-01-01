يوفنتوس يبدأ محادثات التجديد مع تشيزني

حافظ على نظافة شباكه مرة وحيدة فقط هذا الموسم

بدأ نادي يوفنتوس الإيطالي، العمل من أجل تجديد عقد حارسه البولندي فويتشيك تشيزني، لضمان استمراره لفترة أطول مع الفريق.

الدولي البولندي لايزال هو الحارس الأول بيوفنتوس، رغم عودة المخضرم جيانلويجي بوفون للسيدة العجوز.

صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، أكدت فتح يوفي لمحادثات التوقيع على عقد جديد مع تشيزني.

وأوضحت أن عرض النادي يتضمن التمديد حتى عام 2024، ووصول راتبه السنوي إلى 4.5 مليون يورو.

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ويأتي ذلك لاقتناع إدارة البيانكونيري بتشيزني، ورغبة ماوريسيو ساري في الاعتماد عليه بصفة أساسية بمشروعه مع الفريق الإيطالي.

يذكر أن صاحب الـ29 سنة بدأ 6 مباريات في الدوري هذا الموسم، وحافظ على نظافة شباكه مرة وحيدة فقط.