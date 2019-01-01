يوفنتوس يبدأ محادثاته مع الصفقة اللندنية المجانية

اليوفي يسعى لتأمين الصفقة المجانية الكبرى قبل مانشستر يونايتد

أفادت تقارير إيطالية، أن إدارة يوفنتوس تخطط لبدء المفاوضات مع وكيل أعمال متوسط ميدان توتنهام كريستيان إريكسن، لإقناعه بالانتقال إلى "يوفنتوس آرينا" بموجب قانون "بوسمان" مع انتهاء عقده مع ناديه اللندني.

وأكدت صحيفة "كوريري ديلو سبورت"، أن عملاق الكرة الإيطالية سيبدأ مفاوضاته مع وكيل صاحب الـ28 عامًا في غضون أسابيع وربما أيام قليلة، في محاولة جريئة لخطفه قبل الطامعين في الحصول على توقيعه المجاني.

ومعروف منذ فترة، أن الدولي الدنماركي كان على رأس قائمة المطلوبين في ريال مدريد الصيف قبل الماضي، إلا أن مبالغة رئيس "الليلي وايتس" دانيال ليفي، في شروطه المادية، بطلب الحصول على أكثر من 150 بعملة المملكة المتحدة، حال دون إتمام الصفقة.

وفي الأشهر القليلة الماضية، تضاعفت الشكوك حول استمراره في الجزء الأبيض من شمال العاصمة اللندنية، خاصة بعد فشل كل محاولات إقناعه بتمديد عقده، الذي سينتهي مع حلول صيف 2020.

وذكرت كذلك شبكة "سكاي سبورتس" إيطاليا، أن النية داخل غرفة صناعة القرار في معقل السيدة العجوز، تتجه نحو الاتفاق مع اللاعب ووكيله، على البنود الشخصية في عقده مع دخول فصل الشتاء، تمهيدًا لإعلان الصفقة بشكل رسمي مع إطلاق صافرة نهاية الموسم الجاري.

ومن المحتمل أن يواجه سلطان الكرة الإيطالية منافسة حامية الوطيس مع نظيره في إنجلترا مانشستر يونايتد، الطامح هو الآخر في اقتناء لاعب أياكس أمستردام السابق، لتعويض رحيل المتمرد الفرنسي بول بوجبا، حال أصر على موقفه بالذهاب إلى ريال مدريد.

وتجمع جُل المصادر المقربة من النادي الملكي، أن إريكسن لم يعد من أهداف زين الدين زيدان، لرغبته وإصراره على ضم مواطنه بوجبا من "أولد ترافورد"، وذلك رغم فشل المحاولة الأولى في يوليو الماضي، وأيضًا لمبالغة إد وودوارد في شروطه المادية.