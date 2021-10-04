يوفنتوس ومانشستر سيتي .. صفقة تبادلية تقرب محرز من "السيدة العجوز"

يوفنتوس مستعد للتخلي عن أحد نجومه لضم محرز.

قد يُفتح الباب أمام الجزائري رياض محرز للخروج من نادي مانشستر سيتي الإنجليزي في الصيف المقبل، ويبدو نادي يوفنتوس الإيطالي مستعدًا للانقضاض والتعاقد مع اللاعب.

رياض محرز، قائد منتخب الجزائر، بعيد كل البعد حاليًا عن تجديد تعاقده مع مانشستر سيتي، ومن المرجح أن يصبح خارج فريق المدرب الإسباني بيب جوارديولا في الموسم المقبل.

ويمتد تعاقد محرز مع مانشستر سيتي حتى صيف 2023، ويمكن أن يقرر بطل الدوري الإنجليزي أن يضع الجزائري الدولي في قائمة الراحلين بنهاية الموسم الجاري، من أجل الحصول على أي دخل مقابل بيعه، بدلًا من احتمالية خسارته بالمجان.

لماذا يرغب يوفنتوس في ضم محرز؟

موقع "كالتشيو ميركاتو ويب" الإيطالي يؤكد أن رياض محرز من نوعية اللاعبين التي تعجب ماسيمليانو أليجري المدير الفني لنادي يوفنتوس.

ويرى أليجري أن محرز لاعب يمتلك الإبداع ويمكن لبصماته أن تغير المباريات، وأن الجزائري قادر على رفع مستوى هجوم يوفنتوس.

من هو اللاعب الذي يستعد يوفنتوس للتخلي عنه لضم محرز؟

ومن أجل التعاقد مع محرز، فإن يوفنتوس مستعد للتضحية بالجناح السويدي ديان كولوشيفسكي، الذي لا يتوافق حتى الآن على الأقل مع تكتيك أليجري.

كولوشيفسكي يحظى بإعجاب عدد من أندية الدوري الإنجليزي، ويأتي توتنهام في مقدمتهم، لكنه قد يكون حلًا يقرب محرز أكثر من يوفنتوس.

يوفنتوس يفكر في أن يعرض خدمات كولوشيفسكي على مانشستر سيتي من أجل الحصول على محرز في صفقة تبادلية، خاصة وأن قيمة كلا اللاعبين السوقية تبلغ 40 مليون يورو.

مانشستر سيتي قد يفكر بالفعل في خيار ضم اللاعب السويدي، بالنظر إلى إمكانية الحصول على لاعب أصغر في السن، وقد يناسب خطط جوارديولا.

ماذا قدم محرز مع مانشستر سيتي في موسم 2021-2022؟

ومنذ بداية منافسات موسم 2021-2022 لعب رياض محرز تسع مباريات بقميص مانشستر سيتي في جميع البطولات، بإجمالي 515 دقيقة لعب.

وتمكن الدولي الجزائري من تسجيل أربعة أهداف وصناعة هدفين آخرين، لكنه اكتفى بالجلوس على مقاعد البدلاء أمام ليفربول في قمة الجولة السابعة، التي انتهت مساء الأحد بالتعادل 2-2.

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