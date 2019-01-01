يوفنتوس وبرشلونة يعيدان فكرة صفقة وسط الملعب التبادلية

فكرة الصفقة التبادلية في وسط الملعب بين برشلونة ويوفنتوس تعود على السطح من جديد.

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن فكرة الصفقة التبادلية في وسط الملعب بين برشلونة و يوفنتوس بتبديل الثنائي إيفان راكيتيتش وإيمري تشان قد عادت لمكاتب الفريقين مؤخرًا.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" والتي أكدت أن استقرار راكيتيتش على الرحيل من برشلونة هو السبب في عودة الفكرة للسطح من جديد.

ويعاني النجم الكرواتي من قلة الحصول على الدقائق رفقة برشلونة في الأشهر الماضية وهو ما تسبب في امتعاضه وخروجه يصرح بشكل علني حول غضبه.

وكانت تقارير صحفية سابقة في الصيف الماضي قد أكدت أن يوفنتوس يسعى للحصول على خدمات راكيتيتش في مقابل رحيل الألماني إيمري تشان لصفوف برشلونة.

ويمر تشان بأزمة مشابهة لتلك التي يعاني منها راكيتيتش في برشلونة، حيث تم استبعاده من قائمة الفريق المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا قبل بداية الموسم.

وشارك تشان مع يوفنتوس في ١٥٠ دقيقة فقط هذا الموسم مقابل ٢٥٥ لإيفان راكيتيتش مع برشلونة وهي الأرقام التي توضح مدى معاناة الثنائي في فريقيهما.

جدير بالذكر أن أتلتيكو مدريد و مانشستر يونايتد أيضًا مهتمان باللاعب الكرواتي بينما يهتم بايرن ميونخ و باريس سان جيرمان و بوروسيا دورتموند بالألماني.