يوفنتوس وإنتر يطلبان تأجيل السوبر الإيطالي

كشفت تقارير صحفية عن وجود مطالبات من يوفنتوس، وإنتر بتأجيل مباراة الفريقين في السوبر الإيطالي هذا الموسم، بعد تخفيض نسبة الحضور الجماهيري في الملعب.

وقرر الاتحاد الإيطالي، تقليل سعة الحضور الجماهيري في الملاعب من 75% إلى 50%، خلال الفترة المقبلة لمواجهة الموجة الجديدة من فيروس كورونا، في محاولة لتقليل الإصابات.

ومن المفترض أن يلعب إنتر ويوفنتوس، في كأس السوبر الإيطالي، بصفتهما بطلا الدوري والكأس على الترتيب، يوم 12 يناير المقبل في ملعب سان سيرو.

وبحسب ما ذكرته التقارير الصحفية، فإن تخفيض نسبة الحضور الجماهيري في مباراة السوبر الإيطالي، سيكلف الفريقين خسائر مالية تصل إلى 1.5 مليون يورو.

ووفقًا لما ذكره موقع "فوتبول إيطاليا"، فإن إنتر ويوفنتوس، طلبا من الاتحاد الإيطالي تأجيل مباراة السوبر إلى نهاية الموسم الحالي، تكون حينها قد تحسنت الأوضاع وعادت نسبة الحضور الجماهيري كما هو متفق عليه.

وفي سياق متصل، تسبب قرار تخفيض نسبة الحضور الجماهيري، في مشاكل للعديد من الأندية الإيطالية، إذ قررت 8 فرق اليوم إيقاف بيع تذاكر مبارياتها القادمة.

جدير بالذكر أن مباريات الدوري الإيطالي ستعود من جديد بعد فترة العطلة الشتوية، يوم الخميس 6 يناير بالجولة الـ 20 من عمر المسابقة.