يوفنتوس دون هيجواين وبيانيتش أمام جنوى

مواجهة مهمة لاستعادة الصدارة في تورينو

أعلن يوفنتوس رسمياً غياب الثنائي ميراليم بيانيتش وجونزالو هيجواين عن مواجهة جنوى مساء الأربعاء بالجولة العاشرة للسيري آ.

وتعرض اللاعبان للإصابة في مباراة ليتشي الأخيرة، إذ خرج بيانيتش بسبب مشكلة عضلية، بينما أُصيب هيجواين على مستوى الرأس.

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ونشر يوفنتوس قائمته التي ستواجه جنوى في ملعب "أليانز"، وشهدت غياب البوسني والأرجنتيني، ولم يتضح بعد موعد عودتهما.

وشهدت القائمة عودة آرون رامسي من جديد بعد غياب في الجولات الأخيرة بسبب الإصابة التي عانى منها مع المنتخب الويلزي.

كما تواجد بالقائمة البرازيلي دوجلاس كوستا الغائب منذ الجولة الثانية للمسابقة بعد إصابته في لقاء نابولي.

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Questa sera ⚪️⚫️Pronti per #JuveGenoa ! 👍

Ecco i convocati bianconeri per la partita 👇🏻 pic.twitter.com/sqQrTrK7tz — JuventusFC (@juventusfc) October 30, 2019

ويحتل يوفنتوس حالياً المرتبة الثانية في ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة خلف إنتر الفائز الثلاثاء على بريشيا بهدفين مقابل واحد.