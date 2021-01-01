مينديش يحاول إعادة رونالدو لمانشستر يونايتد .. وسولشاير يوافق!

المهاجم البرتغالي قد يرحل قريبًا عن يوفنتوس

دخل جورج مينديش وكيل أعمال المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس، في مفاوضات مكثفة مع نادي مانشستر يونايتد من أجل عودته لصفوف الفريق مرة أخرى.

التكهنات مستمرة حول مصير رونالدو، بسبب توقف المحادثات بخصوص تجديد عقده الذي ينتهي في 30 يونيو 2022.

الأنباء بخصوص رحيل صاحب الـ36 سنة، تصاعدت بشكل واضح خلال الأسابيع الماضية، خاصة بعد خروج يوفنتوس دوري أبطال أوروبا.

كيف تبدو خطة مينديش لإعادته إلى مانشستر يونايتد؟

صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" أكدت أن وكيل رونالدو سيكثف الاتصالات مع النادي الإنجليزي ومدربه أولي جونار سولشاير لمناقشة عودته للشياطين الحمر.

مينديش حاول إعادة اللاعب إلى ريال مدريد، لكن الصفقة فشلت تمامًا، وهو ما أكده فلورنتينو بيريز رئيس النادي الإسباني.

ما هو موقف سولشاير من عودة رونالدو؟

بحسب ما أكدته الصحيفة فإن المدرب النرويجي سيوافق على عودة رونالدو مرة أخرى إلى ملعب أولد ترافورد.

الأزمة هنا ستكون في راتب اللاعب، حيث سيتعين عليه تخفيضه من 31 مليون يورو إلى 20 مليونًا في السنة.

ماذا قدم رونالدو خلال فترته مع مانشستر يونايتد؟

المهاجم المخضرم عاش انطلاقته الحقيقية في عالم كرة القدم مع مانشستر، حيث لعب 292 مباراة مع الفريق بكل البطولات.

رونالدو نجح في تسجيل 118 هدفًا وصنع 69 تحت قيادة المدرب المعتزل السير أليكس فيرجسون، الذي جعله أحد أفضل اللاعبين في العالم قبل انتقاله لريال مدريد في 2009.

وعلى المستوى الجماعي، نجح البرتغالي في الفوز بدوري أبطال أوروبا مرة واحدة وحقق 3 ألقاب دوري إنجليزي، وبطولة كأس الاتحاد ولقبين كأس الرابطة.

كيف يبدو موسم رونالدو مع يوفنتوس؟

الموسم الحالي لا يعتبر جيدًا من الناحية الجماعية، حيث فقد الفريق سيطرته على الكرة الإيطالية واقترب من خسارة الدوري بشكل رسمي.

الأمور تفاقمت كثيرًا بالنسبة للسيدة العجوز، بعد الخروج الصادم أمام بورتو البرتغالي في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وأما بالنسبة للناحية الفردية، فقد نجح رونالدو في تسجيل 32 هدفًا في 38 مباراة لعبها مع يوفنتوس حتى الآن.

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