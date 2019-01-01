يوفنتوس يتحصل على موافقة ماركينوس وباريس يطلب بيانيتش

هل نرى صفقة تبادلية بين الفريقين؟

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أفادت تقارير باقتراب يوفنتوس من ضم ماركينوس، مدافع باريس سان جيرمان، وسط اهتمام الأخير بضم ميراليم بيانيتش من البيانكونيري.

ويبحث يوفنتوس عن تدعيمات لخط دفاعه بعد اعتزال أندريا بارزالي، ويبقى هدفه الأول هو ماتياس دي ليخت، نجم أياكس القريب من برشلونة.

وقالت "لاجازيتا" أن اللاعب البرازيلي أعطى موافقته للانتقال لصفوف يوفنتوس الصيف المقبل، ولكن العقبة هي إقناع ناديه الفرنسي للتخلي عنه.

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الصحيفة تخدثت أن بي إس جي يقدر اللاعب في حدود 60 مليون يورو ولا يريد من الأساس بيعه، ولكن يوفنتوس سيحاول تمرير الصفقة.

وعلى الجانب الآخر، أكد التقرير اهتمام الفرنسيين ببيانيتش، نجم وسط يوفنتوس، وهو ما قد يفتح الباب لصفقة تبادلية بين الطرفين.

وسبق وتزامل ماركينوس وبيانيتش في روما عام 2013 قبل رحيل الثنائي إلى بي إس جي ويوفنتوس بعد ذلك.