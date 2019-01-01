الانتقالات

يوفنتوس يعرض مدافعه على برشلونة

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Getty Images
اللاعب مطلوب في عدة أندية
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أفادت تقارير أن يوفنتوس عرض مدافعه دانييلي روجاني على برشلونة في ظل السعي لبيعه في سوق الانتقالات الصيفية.

روجاني تراجع في الترتيب بعد تعاقد فريقه مع ماتياس دي ليخت من أياكس، وميريح ديميرال من صفوف ساسولو هذا الصيف.

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وقالت "توتوسبورت" إن المدير الرياضي ليوفي فابيو باراتيتشي سيسافر إلى برشلونة في الساعات القادمة لعرض اللاعب على البلوجرانا.

وكشفت الصحيفة أن برشلونة حاول في 2018 ضم اللاعب، ولكن يوفنتوس رفض وقتها بيع روجاني للنادي الكتالوني.

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وذكرت التقارير في الأيام الأخيرة أن اللاعب محط اهتمام كلاً من موناكو، روما، وميلان، وأن الثنائي الأول تقدم بعروض رسمية.

الجدير بالذكر أن روجاني كان قريباً من الانتقال لصفوف تشيلسي الصيف الماضي مقابل قرابة 54 مليون يورو، ولكن يوفنتوس أوقف الصفقة.

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