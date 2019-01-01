يوفنتوس يعرض مدافعه على برشلونة

اللاعب مطلوب في عدة أندية

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أفادت تقارير أن يوفنتوس عرض مدافعه دانييلي روجاني على برشلونة في ظل السعي لبيعه في سوق الانتقالات الصيفية.

روجاني تراجع في الترتيب بعد تعاقد فريقه مع ماتياس دي ليخت من أياكس، وميريح ديميرال من صفوف ساسولو هذا الصيف.

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وقالت "توتوسبورت" إن المدير الرياضي ليوفي فابيو باراتيتشي سيسافر إلى برشلونة في الساعات القادمة لعرض اللاعب على البلوجرانا.

وكشفت الصحيفة أن برشلونة حاول في 2018 ضم اللاعب، ولكن يوفنتوس رفض وقتها بيع روجاني للنادي الكتالوني.

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وذكرت التقارير في الأيام الأخيرة أن اللاعب محط اهتمام كلاً من موناكو، روما، وميلان، وأن الثنائي الأول تقدم بعروض رسمية.

الجدير بالذكر أن روجاني كان قريباً من الانتقال لصفوف تشيلسي الصيف الماضي مقابل قرابة 54 مليون يورو، ولكن يوفنتوس أوقف الصفقة.