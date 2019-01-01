بعد إتمام صفقة رامسي – يوفنتوس يتجه للدوري الفرنسي لدعم الوسط

يوفنتوس الإيطالي يتجه للدوري الفرنسي من أجل الحصول على خدمات اللاعب تانجاي ندومبيلي نجم وسط ملعب فريق ليون لدعم نفسه في الصيف المقبل.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكدت تقارير صحفية إيطالية اليوم على وجود رغبة من نادي يوفنتوس في الحصول على خدمات اللاعب الفرنسي تانجاي ندومبيلي نجم وسط ملعب فريق ليون.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "توتو سبورت" المقربة من نادي يوفنتوس، والتي أكدت أن الفريق سيحاول حسم الصفقة لنفسه في أسرع وقت ممكن.

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وذكرت الصحيفة أن فريق ليون نفسه لا يمانع التخلي عن نجم وسط ملعبه لكن بمقابل مادي مناسب من وجهة نظرهم ولا يقل عن 70 مليون يورو.

ويسعى يوفنتوس لدعم وسط ملعبه بشكل قوي في الفترة المقبلة، رغم أنه أتم بالفعل صفقة ضم الويلزي آرون رامسي، والذي سيرتدي قميص البيانكونيري في الصيف المقبل.

ويعاني يوفنتوس في الوقت الحالي من ارتفاع معدل الأعمار في وسط ملعبه، بعد وصول كلًا من سامي خضيرة وبيلاس ماتويدي لعمر الـ 31 عام.

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جدير بالذكر أن ندومبيلي يعد ضمن اهتمامات عدد كبير للغاية من أندية أوروبا الكبيرة على رأسها ثلاثي إيطاليا نابولي وإنتر وميلان، بالإضافة لتشيلسي وأرسنال وتوتنهام من إنجلترا.