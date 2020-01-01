زميله السابق: رونالدو يعشق السخرية من المنافسين

الفوز هو الشعار الوحيد للنجم البرتغالي في الملعب

إشادة جديدة يتلقاها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وهذه المرة من لاعب الوسط الألماني إيمري تشان، الذي تغنى بالصفات القيادية لمهاجم يوفنتوس.

تشان لعب مع رونالدو في يوفنتوس لفترة قصيرة، قبل الانتقال لبوروسيا دورتموند في يناير، بعد تجميده على دكة بدلاء النادي الإيطالي.

نجم دورتموند قال في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألماني:"رونالدو قائد ويعشق الفوز، ويحاول دفعك في التدريبات لضخ روح الانتصار بداخلك، لأن الخسارة تجعله يشعر بحالة شديدة من الحزن".

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وأضاف:"الأمر يختلف تماماً في حالة الفوز، تجده يحتفل ويبتسم، ولا يقوم بتفويت أي فرصة للسخرية من الفريق الخاسر ويجعل الأمور أكثر صعوبة عليهم بعد الهزيمة".

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وأما عن سبب انتقاله لدورتموند:"أردت الفوز بالدوري الألماني، البيئة هنا مثالية وحماسية بصورة كبيرة، تشبه ما شاهدته في ليفربول، ليست صدفة أن جماهير الفريقين يعشقون نفس الشخص وهو يورجن كلوب".

يذكر أن تشان تواجد في ليفربول لمدة 4 مواسم، قبل الانضمام ليوفنتوس في يوليو 2019، حيث عانى من التهميش في إيطاليا ليقرر العودة إلى ألمانيا من جديد.