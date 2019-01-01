يوفنتوس يترقب موقف إيسكو ومارسيلو للم شملهما مع رونالدو

يوفنتوس يسعى للحصول على خدمات كل من إيسكو ومارسيلو من ريال مدريد خلال الصيف المقبل.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكدت تقارير صحفية إيطالية اليوم على وجود رغبة لدى نادي يوفنتوس في دعم صفوفه من جديد من داخل نادي ريال مدريد الإسباني بعد صفقة كريستيانو رونالدو في الصيف الماضي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "توتو سبورت" والتي أكدت أن النادي الإيطالي يريد ضم الإسباني فرانشيسكو إيسكو صانع ألعاب النادي الملكي.

وذكرت الصحيفة المقربة من يوفنتوس أن النادي الإيطالي سيحاول ضم اللاعب خلال الصيف المقبل، حال قبل فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد تخفيض الشرط الجزائي الخاص به.

تحليل| خيتافي وبرشلونة.. أسوأ انتصار ممكن

وأكدت كذلك أن إيسكو ليس اللاعب الوحيد المطلوب لينضم لصفوف البيانكونيري من داخل قائمة ريال مدريد، حيث يراقب يوفنتوس أيضًا البرازيلي مارسيلو.

ولا تعد هذه هي المرة الأولى التي يرتبط فيها اسم مارسيلو بيوفنتوس، حيث سبقت تقارير صحفية وأكدت على وجود رغبة من كريستيانو رونالدو بلم الشمل مع الظهير البرازيلي من جديد لكن في صفوف البيانكونيري.

لن ننسى تضحياتك والأفضل بعد صلاح ورسائل خاصة من العين - ردود أفعال انضمام الشحات للأهلي

ويعاني الثنائي إيسكو ومارسيلو مع ريال مدريد في الفترة الأخيرة من انتقادات كبيرة بسبب سوء الأداء وتراجع النتائج، حيث خسر الفريق بالأمس أمام ريال سوسيداد.

جدير بالذكر أن فريق ريال مدريد يحتل في الوقت الحالي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 30 نقطة جمعها من تسعة انتصارات وثلاث تعادلات، وتعرض لست هزائم.