ساري يتغنى بهدف هيجواين ويُلمح برسالة لميسي

سعادة كبيرة من المدرب الإيطالي بهدف هيجواين وتعاونه مع ديبالا

أشاد ماوريسيو ساري مدرب يوفنتوس، بالهدف المميز الذي أحرزه جونزالو هيجواين في شباك أودينيزي، بالمواجهة التي انتهت بفوز فريقه بكأس إيطاليا.

هيجواين سجل أحد أجمل أهداف الموسم الحالي في فوز يوفي على أودينيزي 4/0، بلمحة فنية رائعة وتعاون مميز مع مواطنه الأرجنتيني باولو ديبالا.

وقال ساري عن هذا الهدف:"جمال نادر ولا يحدث كل يوم، تبادل الكرة 3 أو 4 مرات بهذه السرعة بين الثنائي، أمر يستحق دفع ثمن تذكرة المباراة من أجله".

وأما عن مصطلح "كرة ساري" في هذه اللعبة:"أنتم من أطلقتم هذه الكلمة وليس أنا، هذا يوفنتوس والأمر لا يتعلق بي أنا، الفريق يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين مثل رونالدو وديبالا وهيجواين، يستطيعون قيادة أي مدرب للنجاح".

وأضاف:"أحب رؤية مثل هذه الأهداف التي تُسجل بالتمرير السريع، ولكنها تحدث فقط بتواجد قدرات فنية معينة وجودة عالية بالفريق وهذا ما يجعلني أكثر سعادة".

كريستيانو رونالدو خسر الكرة الذهبية لعام 2019 لصالح منافسه الأرجنتيني ليونيل ميسي، وهو ما حرص ساري على التطرق له عقب الفوز العريض ببطولة الكأس.

وتابع الإيطالي:"أريد مساعدة رونالدو على حصد الكرة الذهبية السادسة، مشاهدة أي لاعب آخر يفوز بها تجعلك تشعر بالغضب، ولكن ربما نرى ديبالا يدخل المنافسة في المستقبل".

وعن مستقبل إيمري تشان:"لا أعلم أي شيء بخصوص سوق الانتقالات ولا أهتم بالحديث عنه في الوقت الحالي".

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سبب غياب رونالدو:"كان مصاباً بالتهاب في الجيوب الأنفية لمدة يومين، شعر بتحسن كبير هذا الصباح، ولكن ارتفعت درجة حرارته لذلك قررنا عدم المجازفة به وفقاً لنصيحة الأطباء".

يذكر أن فوز يوفنتوس منحه بطاقة التأهل لدور الثمانية بكأس إيطاليا، قبل مواجهة بارما يوم 19 يناير الجاري ببطولة الدوري، في حلقة جديدة بصراعه مع إنتر على صدارة المسابقة.