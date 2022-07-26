يوفنتوس في ورطة .. إصابة بوجبا أخطر من المتوقع

بوجبا خضع لمجموعة اختبارات كشفت إصابته ليتوقف عن التدريبات مع يوفنتوس في فترة التحضير للموسم الجديد.

كشف نادي يوفنتوس الإيطالي عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها نجمه الفرنسي بول بوجبا خلال فترة التحضير للموسم الجديد.

وسيطرت إصابة بوجبا خلال الأيام القليلة الماضية على الوضع في يوفنتوس المنخرط في الاستعدادات للموسم الجديد في لوس أنجلوس.

الفرنسي اضطر في الأيام الأخيرة للتوقف عن أول حصة تدريبية في الولايات المتحدة، وترك الملعب في حالة ألم برفقة الأطباء.

وفي الجلسة التدريبية الأخيرة التي خاضها يوفنتوس، راقب بوجبا زملائه في الميدان من على الخطوط الجانبية، في انتظار الأخبار الجديدة.

ما هي إصابة بوجبا؟

نشر نادي يوفنتوس بيانًا كشف فيه عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها بوجبا، ويبدو أن سيبتعد عن الملاعب بعض الوقت.

وحسب البيان، فإن بوجبا خضع لكشف بالأشعة، كشف عن إصابته في الغضروف المفصلي للركبة.

وجاء في البيان: "بعد الألم في ركبته اليمنى، خضع بول بوجبا لفحوصات إشعاعية، كشفت عن إصابة في الغضروف المفصلي، في الساعات القليلة القادمة سيخضع لاستشارة متخصصة في جراحة العظام".

ولم يكشف يوفنتوس عن مدة غياب بوجبا عن الفريق، وإن كان ذلك سيتوقف في نهاية المطاف على مدى حدة الإصابة.

ما معنى ذلك؟

إصابة بوجبا تعني أن الفرنسي يجب يخضع في البداية لاستشارة من طبيب متخصص في جراحة العظام، وأن الفرنسي الدولي سيغيب عن المباريات القادمة.

أبرز تلك المباريات هي مواجهة برشلونة الإسباني، والمقرر إقامتها يوم 27 يوليو.

ولن يشارك بوجبا في رحلة يوفنتوس إلى دالاس، ومن المتوقع أن يعود إلى إيطاليا لمواصلة العلاج.