يوفنتوس، فلاهوفيتش على وشك تجديد عقده: الرهان على النهاية السعيدة هو الأكثر تفضيلاً، وبقاء الصربي مع «البيانكونيري» بـ 1.65

من كونه شبه منفصل داخل النادي إلى تجديد العقد. يبدو أن هذه هي النهاية السعيدة لقضية فلاهوفيتش في يوفنتوس. فالمهاجم الصربي على بعد خطوة واحدة من التوقيع على تمديد عقده مع «البيانكونيري» حتى عام 2028. وهي فرضية أصبحت شبه مؤكدة الآن، وفقاً لشركات المراهنات، التي تضع احتمالية بقاء المهاجم السابق لفيورنتينا في «كونتيناسا» للموسم المقبل عند 1.65 على موقع Snai.





الأخبار السارة للوتشيانو سباليتي لا تتوقف عند هذا الحد: ففلاهوفيتش جاهز بالفعل للعودة إلى الفريق مساء السبت في ملعب أليانز ستاديوم ضد ساسولو بعد أربعة أشهر من إصابته الخطيرة. تبلغ نسبة الرهان على عودة الصربي بتسجيل هدف (الذي سجل ثلاثة أهداف في الدوري حتى الآن) 2.08 ضعف الرهان على موقع William Hill. يعود آخر هدف سجله في الدوري الإيطالي إلى ركلة جزاء سجلها في فوز يوفنتوس 3-1 على أودينيزي في 29 أكتوبر الماضي.