يوفنتوس يحدد سعر ماندجوكيتش

الكرواتي خارج الحسابات في تورينو

أشارت تقارير إعلامية إيطالية أن يوفنتوس قام بتحديد سعر مهاجمه الكرواتي ماريو ماندجوكيتش تمهيداً لبيعه في يناير المقبل.

ماندجوكيتش لا يدخل في حسابات يوفنتوس للموسم الجاري، وأكد مدرب الفريق ماوريتسيو ساري أن استبعاده يأتي بقرار إداري.

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وقالت "كوريري دي تورينو" إن يوفنتوس حدد سعر الكرواتي عند 5.3 مليون يورو، والسبب هو قواعد اللعب النظيف.

ويمثل المبلغ الحد الأدنى ليوفنتوس ليتجنب أن تكون عملية بيع اللاعب لها تأثير سلبي على موازنة النادي المالية.

وتشير التقارير أن مانشستر يونايتد هو أكثر الأندية اهتماماً بالتعاقد مع المهاجم الكرواتي في سوق الانتقالات الشتوية.

ويلعب يوفنتوس مساء اليوم السبت أمام ليتشي ضمن الجولة التاسعة للدوري الإيطالي.