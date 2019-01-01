ساري: أتمنى الدفع بديبالا وهيجواين معاً.. أضحك كلما تتحدثون عن العنصرية

قبل مواجهة لوكوموتيف موسكو بدوري أبطال أوروبا

أكد ماوريسيو ساري المدير الفني ليوفنتوس، وجود بعض الشكوك حول إمكانية ظهور باولو ديبالا أمام لوكوموتيف موسكو.

يوفي يستعد لمواجهة نظيره الروسي غداً الأربعاء، في إطار الجولة الرابعة لمنافسات دوري أبطال أوروبا.

ساري قال عن ظروف فريقه:"ستكون مباراة مشابهة للمواجهة السابقة، لوكوموتيف فريق قوي، والأندية الروسية تبذل جهداً كبيراً في دوري الأبطال".

وأضاف:"يجب علينا الاستعداد الذهني بشكل جيد، ندرك أهمية النتيجة والأداء معاً، والهدف الحالي هو اجتياز دور المجموعات ثم ضمان الصدارة".

وتابع:"دي ليخت لديه مشكلة في الكاحل ولا نضمن ظهوره كأساسي، ديبالا يعاني من مشكلة في الجهاز الهضمي وسنحسم مصيره صباح الغد".

واستكمل:"الجميع يعرف ما حدث مع ديبالا وهيجواين في الصيف، حيث اختارا البقاء رغم عدم المشاركة بشكل منتظم، لو استطعت الدفع بهما في نفس الوقت سأكون في غاية السعادة".

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وعن تحسن فريقه:"مازلنا في مرحلة التطور والنمو، لو قارنت أرقامنا الموسم الماضي والحالي ستجدها مختلفة، ليست للأفضل ولكن بطريق وأسلوب مختلف".

وعن العنصرية:"لسوء الحظ أبتسم في كل مرة تتحدثون فيها عن هذه القضية ونحن في عام 2019، من يتسمون بالعنصرية في الملاعب هم مثلهم في المجتمع، لا يمكن الاعتقاد أن المدرج عالم مختلف".

يذكر أن يوفنتوس يلعب ضد لوكوموتيف وهو في المركز الثاني بجدول المجموعة الرابعة بـ7 نقاط، بفارق الأهداف عن أتلتيكو مدريد المتصدر.