كيليني يقترب خطوة جديدة من العودة للملاعب

أنباء جيدة للمدرب ماوريسيو ساري ولكن متى يعود المدافع المخضرم؟

اقترب المدافع الإيطالي جيورجيو كيليني لاعب يوفنتوس، خطوة جديدة من العودة مرة أخرى للمشاركة مع الفريق.

كيليني وجه صدمة قوية للمدرب ماوريسيو ساري ببداية الموسم الحالي، بعد تعرضه لإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

المدافع الإيطالي نشر مقطع فيديو على حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، يظهر فيه وهو يركض على أرض الملعب من جديد.

ويأتي ذلك بعد تعافيه بشكل جزئي من الإصابة، ليبدأ مرحلة التأهيل والتدرب منفرداً تمهيداً لاستعادة كامل لياقته.

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وقال كيليني تعليقاً على الفيديو:"أخيراً عدت للملعب من جديد".

ومن المتوقع أن يعود اللاعب للمشاركة في المباريات مرة أخرى مع يوفنتوس في الفترة من فبراير إلى مارس القادم.