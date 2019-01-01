يوفنتوس يؤكد تعرض رونالدو لإصابة خفيفة

قبل أيام قليلة على انطلاق بطولة الدوري الإيطالي

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، غياب نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن مباراته الودية أمام الفريق الثاني اليوم الأربعاء.

يوفنتوس يخوض المباراة الكلاسيكية في كل صيف استعداداً للموسم الجديد، وسيقام هذه المرة في "فيلار بيروسا".

الحساب الرسمي ليوفي، أكد تواجد رونالدو اليوم بملعب المباراة، لكنه لن يظهر بالتشكيل للمشاركة بها.

.@Cristiano Ronaldo sarà presente oggi a #VillarPerosa, ma non parteciperà alla partitella a causa di un lieve affaticamento all’adduttore sinistro. Nei prossimi giorni svolgerà attività differenziata. pic.twitter.com/eGp2rv6DOa — JuventusFC (@juventusfc) August 14, 2019

ويأتي ذلك لشعوره بالتعب البسيط في المقرب الأيسر، وهو ما دفع المدرب ماوريسيو ساري لعدم المجازفة، تخوفاً من تفاقم الإصابة.

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ومن المقرر أن يقوم البرتغالي بالمخضرم بالعديد من الأنشطة والتدريبات المنفصلة، للتخلص من هذه المشكلة البسيطة.

يذكر أن يوفنتوس يستعد لافتتاح الموسم الجديد من الدوري الإيطالي، عندما يلتقي بارما يوم السبت 24 أغسطس الجاري.