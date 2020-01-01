يوفنتوس يعلن مدة غياب ديميرال

ضربة قوية للمدافع التركي بعد تألقه

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، مساء اليوم، الثلاثاء، عن فترة غياب مدافعه التركي ميريح ديميرال عن الملاعب، بعد تعرضه بقطع في الرباط الصليبي.

ديميرال برز مؤخراً كأحد أبرز المدافعين بالدوري الإيطالي، قبل الصدمة الشديدة بإصابته في مواجهة روما، بعدما حجز مكانه الأساسي بتشكيل المدرب ماوريسيو ساري.

الدولي التركي أجرى عملية جراحية على ركبته وفقاً للموقع الرسمي ليوفنتوس، حيث مرت بنجاح ليبدأ رحلة العلاج والتأهيل للعودة من الجديد.

وأصدر يوفنتوس بياناً رسمياً، ليؤكد غياب اللاعب لفترة تصل من 6 إلى 7 أشهر عن صفوف الفريق قبل المشاركة مرة أخرى في المباريات.

وقد تمنح هذه الإصابة الفرصة للمدافع الهولندي ماتياس دي ليخت لدخول التشكيل الأساسي للسيدة العجوز، بعدما فقده بسبب تألق ديميرال.

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وعلى جانب آخر سيعني هذا الغياب ضياع فرصة المشاركة مع منتخب تركيا في يورو 2020 على المدافع صاحب الـ21 سنة.

يذكر أن ديميرال ارتبط بالرحيل أيضاً عن يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، والانتقال لأي من ليستر سيتي أو أرسنال أو مانشستر سيتي.