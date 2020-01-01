جارسيا: رونالدو؟ علينا التفكير في ديبالا!

مدرب ليون لا يفكر في المهاجم البرتغالي

أكد رودي جارسيا مدرب ليون الفرنسي، أنه لا يهتم كثيراً بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قبل مواجهة يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا.

يوفنتوس فاز مؤخراً بلقب الدوري الإيطالي، ليستعد لمواجهة ليون يوم الجمعة، في إياب دور الـ16 من الأبطال، وهي البطولة التي تعتبر الهدف الرئيسي للفريق.

ليون فاز في مباراة الذهاب على أرضه ووسط جماهيره بهدف دون رد، ليدخل لقاء العودة وهو بحاجة للحفاظ على هذا التقدم.

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وقال جارسيا في تصريحات لصحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت":"هل نخشى رونالدو؟ كل ما يهمنا معرفة هل سيلعب دوجلاس كوستا وباولو ديبالا أم لا، وكذلك هيجواين وماتويدي ورابيو".

دفاع يوفنتوس:"حاولنا استغلال هذه النقطة أكثر من مرة أمامهم في الذهاب، وكذلك ضد باريس سان جيرمان، الأمر ليس صدفة عندما تستخدم جميع الفرق التي تواجههم هذه النقطة".

وتابع:"شاهدت مباراتهم مع أتالانتا كانوا على وشك الخسارة، ولكن في النهاية خرجوا بنقطة، لذلك النتيجة هي المؤشر الرئيسي للحكم".

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وفي نهاية حديثه كشف مدرب ليون عن جاهزية الهولندي ممفيس ديباي، واعتماده عليه من أجل صناعة الفارق ضد نظيره الإيطالي.