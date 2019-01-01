يوفنتوس يعلن عن خسائر 40 مليون يورو بميزانيته

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فيسبوك تويتر هيثم محمد

أعلن يوفنتوس رسمياً عن ميزانية الموسم المنصرم في اجتماع الجمعية العمومية، والتي احتوت على خسائر تقدر في حدود 40 مليون يورو.

واجتمع مجلس إدارة يوفنتوس بقيادة أندريا أنييلي، رئيس النادي، وبقية الأعضاء الجمعة في تورينو لمناقشة أوضاع النادي المادية.

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وذكر يوفنتوس أن الفريق حقق إيرادات في حدود 494 مليون يورو، بينما وصل الدين العام للنادي إلى 463 مليون يورو، حسبما أوضحت "لاجازيتا".

وبلغت خسائر النادي عن العام الماضي اقتصادياً 39.9 مليون يورو، ووضعت الإدارة حجر الأساس لمشروع تنمية مرافق النادي بحلول 2024.

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ويلعب يوفنتوس مساء السبت أمام هيلاس فيرونا ضمن لقاءات الجولة الرابعة للدوري الإيطالي.