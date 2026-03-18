يوفنتوس، ثورام يواصل التدريب بشكل منفصل: التوقعات قبل مباراة ساسولو

يستعد يوفنتوس في ملعب «كونتيناسا» لمباراته القادمة في الدوري، والتي ستشهد استضافة «البيانكونيري» لفريق ساسولو في ملعب «أليانز» في تورينو، يوم السبت المقبل. وتدرب الفريق تحت إشراف لوتشيانو سباليتي، الذي لا يزال ينتظر معرفة ما إذا كان سيتمكن من الاعتماد على خدمات خفرين ثورام في المباراة ضد «النيروفيردي»، بعد أن خرج مصاباً من المباراة التي أقيمت على ملعب أودينيزي.





إصابة ثورام - تعرض الفرنسي لضربة في الكاحل خلال الشوط الأول: بعد أن صمد، استسلم اللاعب المولود عام 2001 في بداية الشوط الثاني، حيث تم استبداله بعد 4 دقائق فقط بـ تيون كوبمينيرز. في الأيام التالية، وعلى الرغم من عدم إثارة قلق كبير، إلا أن ثورام ظل يتدرب بشكل منفصل عن بقية المجموعة.





لا يزال يتدرب بشكل منفصل - حتى اليوم، تدرب لاعب الوسط الفرنسي بشكل منفصل عن بقية المجموعة، لكن حالته تبدو في تحسن واضح مقارنة بما كانت عليه قبل بضعة أيام.









من الخميس مع الفريق

من المتوقع أن يعود ثورام إلى المجموعة يوم الخميس 19 مارس. سيعود الفرنسي بالتالي إلى التدريب الكامل مع بقية الفريق، وبالتالي سيكون متاحًا للمباراة ضد ساسولو المقررة يوم السبت 21.