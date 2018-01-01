يوفنتوس يريد استعادة موراتا من تشيلسي وهيجواين يدفع الثمن

نادي يوفنتوس الإيطالي يسعى لاستعادة لاعبه ألفارو موراتا مقابل ارسال هيجواين لصفوف تشيلسي لينضم لمدربه السابق في نابولي ماوريزيو ساري.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكدت تقارير صحفية إيطالية اليوم على رغبة يوفنتوس في الحصول على خدمات النجم الإسباني ألفارو موراتا مهاجم ريال مدريد السابق وتشيلسي الحالي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" والتي أكدت أن النادي يريد استعادة لاعبه الذي تألق معه خلال فترة إعارة سابقة من ريال مدريد.

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ويرفض تشيلسي التخلي عن اللاعب دون إيجاد بديل مناسب، حيث يسعى المدير الفني الإيطالي ماوريزيو ساري للعمل من جديد مع جونزالو هيجواين مهاجم ميلان الحالي.

ولا يزال فريق يوفنتوس يملك عقد اللاعب الأرجنتيني، وقد يكون حل الأمر في يده حال سمح له بالانتقال لصفوف تشيلسي مقابل الحصول على خدمات موراتا.

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وكان يوفنتوس قد أراد الحصول على خدمات موراتا قبل أن ينتقل المهاجم الإسباني لصفوف تشيلسي الإنجليزي، الذي نجح في خطفه من ريال مدريد مقابل 75 مليون يورو.

جدير بالذكر أن الصحيفة كانت قد ذكرت أن الصفقة قد تتم بقيمة ما يوازي الـ 45 مليون يورو، مع عدم وجود مشكلة لدى ميلان في التخلص من راتب هيجواين الطائل.